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الجيش الصيني: نراقب إبحار سفن حربية أميركية في مضيق تايوان ومستعدون للرد على أي استفزاز
Lebanon 24
28-08-2022
|
03:11
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