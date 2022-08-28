Advertisement

أخبار عاجلة

الغاء مباراة كأس السوبر بين فريقي العهد والنجمة والتي كانت مقررة بعد ظهر اليوم على ملعب أمين عبد النور في بحمدون بسبب اشكال جماهيري

Lebanon 24
28-08-2022 | 08:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد اصابته بكورونا... كنعان يرجئ جلسة لجنة المال التي كانت مقررة اليوم
lebanon 24
28/08/2022 19:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
توقف المباراة الثانية النهائية بكرة السلة بسبب اشكال في المنارة
lebanon 24
28/08/2022 19:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
المغرب تقرّر عدم المشاركة في القمة اليابانية الأفريقية بعد حضور الأمين العام لجبهة البوليساريو
lebanon 24
28/08/2022 19:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب عطل بالمحرّك... هبوط اضطراري في أثينا لطائرة كانت متّجهة من بيروت لهيثرو
lebanon 24
28/08/2022 19:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:05 | 2022-08-28
11:45 | 2022-08-28
11:10 | 2022-08-28
10:42 | 2022-08-28
10:37 | 2022-08-28
10:24 | 2022-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website