البابا فرنسيس: لنصلِّ معًا من أجل الشعب الأوكراني وجميع الشعوب التي تعاني من الحروب. وليحيي إله السلام في قلوب مسؤولي الأمم الحسّ الإنساني والمسيحي للشفقة والرحمة

Lebanon 24