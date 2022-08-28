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تظاهرة شعبية في مدينة بازل السويسرية رفضاً لاقامة منظمات صهيونية مؤتمراً في الذكرى 125 لتأسيس الحركة الصهيونية

Lebanon 24
28-08-2022 | 10:18
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