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المستشار النمساوي: علينا فك الارتباط بين سعر الكهرباء والغاز وتقريبه من كلفة الإنتاج
Lebanon 24
28-08-2022
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12:05
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