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باكستان ترفض اتهام طالبان بالسماح لطائرات أميركية باستخدام مجالها الجوي ضد كابول وتعتبره "ادعاء تخميني"

Lebanon 24
28-08-2022 | 15:20
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