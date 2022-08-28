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حادث صدم في محلة نفق السفارة الكويتية باتجاه بيروت نتج عنه قتيل (التحكم المروري)

Lebanon 24
28-08-2022 | 15:43
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