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هآرتس: المسودة حددت 165 يوما كإطار زمني قبل دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ
Lebanon 24
28-08-2022
|
19:25
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