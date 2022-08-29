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الرئيس الإيراني: سعينا خلال العام الماضي إلى أن تكون حكومتنا شعبية وبوصلتها الأساسية هي الشارع

Lebanon 24
29-08-2022 | 02:53
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