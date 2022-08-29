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مسؤول أمريكي لرويترز: إيران أرادت تعهدا بإغلاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقها في 3 مواقع لتنفيذ الاتفاق

Lebanon 24
29-08-2022 | 03:10
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