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اللواء عباس إبراهيم: وزير الداخلية يستحقّ أصدق التقدير على ما يبذله في هذه الظروف الاستثنائية للحفاظ على أداء وزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها

Lebanon 24
29-08-2022 | 03:38
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