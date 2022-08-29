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الكرملين: على جميع الدول الضغط على أوكرانيا لتتوقف عن قصف محطة زابوروجيا وعدم تهديد أمن أوروبا بأكملها

Lebanon 24
29-08-2022 | 05:45
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