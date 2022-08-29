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الرئيس عون: اسعى لتشكيل حكومة قبل مغادرتي قصر بعبدا بخلاف مزاعم البعض، ولبنان سيتقدم بشكاوى استنادا لدراسة قانونية لدعم عودة النازحين

Lebanon 24
29-08-2022 | 08:32
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