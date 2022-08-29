رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم لـ"الجديد": الرئيس عون أكد لي انه سيغادر قصر بعبدا عند انتهاء العهد وهو يفضل ان تستلم حكومة كاملة المواصفات زمام الأمور اذا حصل فراغ سياسي

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