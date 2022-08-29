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البيت الأبيض: نؤكد دعمنا الكامل لمهمة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
29-08-2022 | 12:57
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