Advertisement

أخبار عاجلة

تحالف السيادة في العراق: نؤكد حرصنا على السلم المجتمعي بين حميع القوى الفاعلة (الجزيرة)

Lebanon 24
29-08-2022 | 13:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحالف السيادة في البرلمان العراقي: لن نحضر الجلسة المقبلة إلا بعد اتفاق ملزم واحترام توجهات التيار الصدري (الجزيرة)
lebanon 24
29/08/2022 22:34:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"الشرق" عن وسائل إعلام عراقية: الكاظمي يؤجل اجتماع القوى السياسية بسبب رفض حضور الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة
lebanon 24
29/08/2022 22:34:04 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم تحالف السيادة في العراق خميس الخنجر: ندعم مضامين خطاب الصدر نحو انتخابات مبكرة وفق معايير جديدة
lebanon 24
29/08/2022 22:34:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي: أدعو للتحلي بالهدوء والصبر والعقلانية وعدم الانجرار إلى الاصطدام بالقوى الأمنية واحترام مؤسسات الدولة (الجزيرة)
lebanon 24
29/08/2022 22:34:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:42 | 2022-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:26 | 2022-08-29
15:26 | 2022-08-29
15:25 | 2022-08-29
14:49 | 2022-08-29
14:35 | 2022-08-29
14:28 | 2022-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website