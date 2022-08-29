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فرنسا تدعو القادة العراقيين إلى إعادة تأكيد تمسكهم بالإطار الدستوري واحترام مؤسسات الدولة

Lebanon 24
29-08-2022 | 21:55
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