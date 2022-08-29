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أخبار عاجلة
مصدر حكومي عراقي لـ "الشرق": هناك موظفين عالقين في مبنى مجلس الوزراء في المنطقة الخضراء
Lebanon 24
29-08-2022
|
22:29
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