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الجيش الإسرائيلي: نحاصر منزلا في قرية روجيب شرق نابلس يتحصن داخله مطلوب

Lebanon 24
30-08-2022 | 01:59
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