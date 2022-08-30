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أخبار عاجلة
وزير الداخلية بعد لقائه السفير السعودي: دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب لبنان دائماً
Lebanon 24
30-08-2022
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04:48
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