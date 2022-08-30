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السفير السعودي وليد البخاري: وزارة الداخلية في لبنان تبذل جهوداً انعكست بشكل إيجابي على آلية التعاون بين بيروت والرياض وتحديداً على الصعيد الأمني

Lebanon 24
30-08-2022 | 04:50
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