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وزير الخارجية الهولندية: قلقون بشدّة من التصعيد في العراق وندعو لتجنب العنف واحترام القانون

Lebanon 24
30-08-2022 | 06:23
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