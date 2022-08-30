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بوصعب بعد اللجان النيابيّة المُشتركة: هناك وجهات نظر عديدة بشأن قانون "الكابيتال كونترول" واقترحت تشكيل لجنة عمل من أخصائيين لأخذ وجهة نظرهم بشأن القانون

Lebanon 24
30-08-2022 | 07:52
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بوصعب: أنا مُتحيّز للمودعين ولستُ من "حزب المصارف" وليس لديّ أي مصلحة مع أيّ مصرف وجميع النواب يسعون للحفاظ على أموال المودعين وكانت هناك مقاربات مختلفة لقانون "الكابيتال كونترول"
lebanon 24
30/08/2022 17:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بوصعب: أعددنا مُلخصاً لقانون "الكابيتال كونترول" الذي اقتصر على مختلف الجوانب التقنيّة وليس صحيحاً أننا نقدم مشروعاً بديلاً للقانون
lebanon 24
30/08/2022 17:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
30/08/2022 17:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
سي إن إن عن مصادر: اتصالات بين الفريق القانوني للرئيس الأميركي السابق ترمب ووزارة العدل بشأن اقتحام الكونغرس
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30/08/2022 17:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
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