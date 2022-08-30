بوصعب بعد اللجان النيابيّة المُشتركة: هناك وجهات نظر عديدة بشأن قانون "الكابيتال كونترول" واقترحت تشكيل لجنة عمل من أخصائيين لأخذ وجهة نظرهم بشأن القانون

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