بوصعب: أنا مُتحيّز للمودعين ولستُ من "حزب المصارف" وليس لديّ أي مصلحة مع أيّ مصرف وجميع النواب يسعون للحفاظ على أموال المودعين وكانت هناك مقاربات مختلفة لقانون "الكابيتال كونترول"

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