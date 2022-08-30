Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخارجية السعودية: المملكة تدعم جهود تجنيب العراق الانقسام والصراع الداخلي

Lebanon 24
30-08-2022 | 08:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية السعودية: ندعو جميع الأطراف العراقية للوقوف صفا واحدا للحفاظ على البلاد وشعبها
lebanon 24
30/08/2022 19:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الكويتية: نتابع التطورات في العراق بقلق بالغ وندعو الأطراف كافة إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والمصلحة العليا لبلدهم
lebanon 24
30/08/2022 19:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الفرنسية: ندعو القادة العراقيين إلى تأكيد حرصهم على الإطار الدستوري واحترام سلامة المؤسسات العراقية
lebanon 24
30/08/2022 19:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير السعودي وليد البخاري: وزارة الداخلية في لبنان تبذل جهوداً انعكست بشكل إيجابي على آلية التعاون بين بيروت والرياض وتحديداً على الصعيد الأمني
lebanon 24
30/08/2022 19:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:23 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:51 | 2022-08-30
12:44 | 2022-08-30
12:43 | 2022-08-30
12:17 | 2022-08-30
12:07 | 2022-08-30
12:01 | 2022-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website