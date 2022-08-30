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وزارة الخارجية الكويتية: نتابع التطورات في العراق بقلق بالغ وندعو الأطراف كافة إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والمصلحة العليا لبلدهم

Lebanon 24
30-08-2022 | 08:38
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