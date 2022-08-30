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الكاظمي يوجه القوات المسلحة بفتح الجسر المعلق وسط بغداد

Lebanon 24
30-08-2022 | 08:40
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30/08/2022 19:52:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء توافد أنصار الإطار التنسيقي إلى الجسر المعلق في المنطقة الخضراء في بغداد (الجزيرة)
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30/08/2022 19:52:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام عراقية: محتجون من أنصار قوى "الإطار التنسيقي" يتوجهون نحو بوابة الجسر المعلق المؤدية إلى "المنطقة الخضراء" في بغداد.
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30/08/2022 19:52:13 Lebanon 24 Lebanon 24
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