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بوريل: موافقة أعضاء الاتحاد الأوروبي على إطلاق مهمة عسكرية لإسناد وتدريب الجيش الأوكراني

Lebanon 24
30-08-2022 | 09:31
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