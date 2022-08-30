Advertisement

أخبار عاجلة

شركة "غازبروم": سيتمّ وقف ضخ الغاز عبر خط "نورد ستريم" اعتبارا من صباح غد الأربعاء وإلى غاية صباح 3 من أيلول

Lebanon 24
30-08-2022 | 09:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شركة نورد ستريم: وقف إمداد الغاز عبر خط نورد ستريم 1 من روسيا إلى أوروبا اعتبارا من اليوم بسبب أعمال الصيانة
lebanon 24
30/08/2022 19:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة "غازبروم": روسيا تخفض شحنات الغاز عبر "نورد ستريم" بنسبة 40%
lebanon 24
30/08/2022 19:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" نقلاً عن رويترز: غازبروم الروسية ستوقف ضخ الغاز في خط "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا لـ 3 أيام
lebanon 24
30/08/2022 19:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن "أ.ف.ب": شركة غازبروم الروسية تقول إنه من المستحيل إعادة التوربين الخاص بخط نورد ستريم إلى روسيا بسبب العقوبات
lebanon 24
30/08/2022 19:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:23 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2022-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:51 | 2022-08-30
12:44 | 2022-08-30
12:43 | 2022-08-30
12:17 | 2022-08-30
12:07 | 2022-08-30
12:01 | 2022-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website