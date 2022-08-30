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"العربية" نقلاً عن رويترز: غازبروم الروسية ستوقف ضخ الغاز في خط "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا لـ 3 أيام

Lebanon 24
30-08-2022 | 10:59
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