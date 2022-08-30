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الخارجية الأميركية: وضع المفاوضات النووية مع إيران على حاله (العربية)

Lebanon 24
30-08-2022 | 14:34
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