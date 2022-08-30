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وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد يؤكد لوزير الخارجية العراقي وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع العراق في ظل التحديات التي يمر بها ودعمها لأمنه واستقراره ووحدة وسيادة أراضيه

Lebanon 24
30-08-2022 | 18:38
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