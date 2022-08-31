Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإيراني: سنناقش مع لافروف أزمة أوكرانيا والمواقف الدولية منها

Lebanon 24
31-08-2022 | 04:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لافروف يبحث مع وزيرة الخارجية الفرنسية الوضع في أوكرانيا
lebanon 24
31/08/2022 13:43:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني في اتصال مع نظيره الأوكراني: طهران مستعدة لبذل جهود دبلوماسية لوقف الأزمة الأوكرانية (الجزيرة)
lebanon 24
31/08/2022 13:43:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد يؤكد لوزير الخارجية العراقي وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع العراق في ظل التحديات التي يمر بها ودعمها لأمنه واستقراره ووحدة وسيادة أراضيه
lebanon 24
31/08/2022 13:43:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران: زيارتي إلى موسكو ستتناول محاولة حل الأزمة في أوكرانيا وبعض الأطراف الغربية تريد منا لعب دور (الجزيرة)
lebanon 24
31/08/2022 13:43:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:39 | 2022-08-31
06:33 | 2022-08-31
06:28 | 2022-08-31
06:25 | 2022-08-31
06:18 | 2022-08-31
06:10 | 2022-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website