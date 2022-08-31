Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين: روسيا متمسكة بالتزاماتها المتعلقة بتوريد الغاز لكن لا يمكنها الوفاء بها بسبب العقوبات

Lebanon 24
31-08-2022 | 05:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" عن "أ.ف.ب": شركة غازبروم الروسية تقول إنه من المستحيل إعادة التوربين الخاص بخط نورد ستريم إلى روسيا بسبب العقوبات
lebanon 24
31/08/2022 13:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: من الصعب استمرار توريد الغاز لأوروبا في ظل استمرار العقوبات وخط نورد ستريم 1 للغاز يحتاج لإصلاحات والعقوبات تمنع الحصول على قطع غيار
lebanon 24
31/08/2022 13:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الفلبين تلغي صفقة مروحيات عسكرية من روسيا بسبب مخاوف من العقوبات الغربية
lebanon 24
31/08/2022 13:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: العقوبات ضدّ روسيا تعقد عمل خط أنابيب "نورد ستريم 1"
lebanon 24
31/08/2022 13:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:39 | 2022-08-31
06:33 | 2022-08-31
06:28 | 2022-08-31
06:25 | 2022-08-31
06:18 | 2022-08-31
06:10 | 2022-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website