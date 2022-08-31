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يعقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي مؤتمراً صحافياً في مكتبه، عند الساعة الثالثة الا ربعا للإعلان عن الحلول التي سيتقدم بها بما يخص السجون

Lebanon 24
31-08-2022 | 05:09
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