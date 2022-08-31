يعقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي مؤتمراً صحافياً في مكتبه، عند الساعة الثالثة الا ربعا للإعلان عن الحلول التي سيتقدم بها بما يخص السجون

Lebanon 24