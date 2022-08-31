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وزارة الدفاع الروسية: محاولات أوكرانيا لشن هجوم على خاركيف ومحيطها باءت بالفشل

Lebanon 24
31-08-2022 | 06:03
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