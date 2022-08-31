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الحكومة الألمانية: مستعدون بشكل أفضل لانقطاع الغاز الروسي عبر "نورد ستريم1"
Lebanon 24
31-08-2022
|
07:04
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