الرئيس عون استقبل وزير الدفاع وعرض معه الأوضاع الأمنية إضافة الى التطورات الحكومية كما تطرق البحث الى موضوع التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب وظروف عملها ومسائل أخرى تتعلق بمؤسسة الجيش

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