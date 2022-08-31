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فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إلى محطة زابوريجيا النووية

Lebanon 24
31-08-2022 | 07:09
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"نيويورك تايمز" عن مصدر مطلع: فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يصل محطة زابوروجيا النووية غدا الأربعاء
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31/08/2022 17:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24
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