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وزارة الخارجية الألمانية: نقترح إيقاف المعاملة التفضيلية للروس في الحصول على تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
31-08-2022 | 09:05
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