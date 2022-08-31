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وزير الدفاع الألماني: لدى القوات الروسية القدرة على فتح جبهة قتال جديدة وتوسيع الصراع إقليميا

Lebanon 24
31-08-2022 | 10:08
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