بري: بالرغم من الجمود الذي اعترى قضية الإمام الصدر في السنوات الثالثة نؤكد على أن آخر ما توصلت إليه اللجنة المكلفة متابعة القضية أنه ثمة ما يمكن تأكيده بأن الإمام ورفيقيه كانوا لا زالوا أحياء إلى قبل سقوط النظام الليبي

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