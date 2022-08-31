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بري في موضوع الترسيم: نؤكد على أن الكرة الآن في الملعب الأميركي ونحنا لسنا هواة حرب لكننا سنكون في موقع المدافع عن هذه الحدود

Lebanon 24
31-08-2022 | 11:07
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