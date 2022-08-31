بري: دخلنا في اليوم الأول من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، ومستعدون للتعاون من أجل تشكيل حكومة لكن "شو هي هيدي 6 وزراء دولة" وقد شاهدنا حكومة تمام سلام وفيها كل وزير رئيس جمهورية

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