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بري: ونحن على مدخل اليوم الأول لبدء المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس الجمهورية نذكر من يحاول أن يعيد لبنان إلى ما قبل الطائف أن المجلس النيابي هو الوحيد المناط به تفسير الدستور وهو الوحيد المسؤول عن العمل على هذا الإستحقاق

Lebanon 24
31-08-2022 | 11:21
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بري: دخلنا في اليوم الأول من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، ومستعدون للتعاون من أجل تشكيل حكومة لكن "شو هي هيدي 6 وزراء دولة" وقد شاهدنا حكومة تمام سلام وفيها كل وزير رئيس جمهورية
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