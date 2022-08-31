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وزارة الدفاع الأميركية: نواجه تحديا متسارعا مع الصين التي أصبحت المنافس الاستراتيجي للولايات المتحدة (الشرق)

Lebanon 24
31-08-2022 | 13:24
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