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استهداف إسرائيل لمطار حلب سبق وصول طائرة شحن إيرانية تابعة للحرس الثوري

Lebanon 24
31-08-2022 | 17:05
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