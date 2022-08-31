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مصدر أمني عراقي: اشتباكات البصرة تجري بين مسلحين مؤيدين للتيار الصدري وآخرين من أتباع عصائب أهل الحق

Lebanon 24
31-08-2022 | 18:40
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