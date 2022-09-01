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السلطات التركية ترفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20% وحوالي 50% للقطاع الصناعي (سكاي نيوز)
Lebanon 24
01-09-2022
|
02:23
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