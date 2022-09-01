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الرئيس عون رحب بتمديد مجلس الامن لليونيفيل: التنسيق قائم بينها والجيش اللبناني لما فيه حسن تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته

Lebanon 24
01-09-2022 | 06:56
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